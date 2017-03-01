У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

Що, Де, Коли

в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.



Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.

За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)



У сесійній залі Ратуші працюватиме тарифна комісія, яка розглядатиме пропозиції перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті.