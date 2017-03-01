У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

10 березня об 11:00 в Чернівецькій обласній раді та о 12:30 в Чернівецькій міській раді відбудеться навчання депутатів із заповнення електронних декларацій. Навчальний семінар «Як заповнити Е-декларацію депутату місцевої ради»
Згідно Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, депутати місцевих рад до 1 квітня 2017 року зобов’язані щорічно подавати е-декларації до НАЗК. У першійхвилі подання електронних декларацій виникло чимало проблем з їх заповненням. З огляду на це, активісти руху ЧЕСНО навчають, як правильно заповнити електронну декларацію на сайті НАЗК, розповідають про особливості декларування для місцевих депутатів, інформують про порядок перевірки декларацій та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
Захід проходить в рамках всеукраїнської просвітницької кампанії “Як заповнити Е-декларацію депутату місцевої ради” за підтримки Програми розвитку ООН.