Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце. За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
- Гроші для водоканалу і ЧТУ на борги за світло ніби і є, а насправді, немає. - Перевізники обіцяють не вийти на маршрути в п’ятницю, 10 березня. - Одіозні політики готові здолати проблеми, але лише тоді, коли прийдуть до влади. - Інвестори будівництва на проспекті Незалежності, 116 обурені: меморандум не допоміг. - Канал постачання наркотиків до СІЗО на Буковині перекрили працівники Служби безпеки України. - На вулиці Руській у Чернівцях невідомі чоловіки підірвали гранату. - У Чернівцях наклав на себе руки школяр. - Долю жінки, яка задушила новонароджене немовля, вирішуватимуть служителі Феміди. - На Буковині прикордонники вилучили цигарки, хімічні суміші, взуття та одяг. - Чернівчани вшанували пам’ять Кобзаря. - Допомогти може кожен. Благодійники збирають кошти на лікування дітей. - У Чернівецькій філармонії звучатиме втрачена кантата Барвінського. - У Чернівцях відбудеться фінал конкурсу, який переїхав з окупованого Криму. - Чернівецькі та житомирські боксери зійшлися стінка на стінку.