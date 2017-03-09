Теми Дня ТВА четвер, 9.03.2017



- Гроші для водоканалу і ЧТУ на борги за світло ніби і є, а насправді, немає.

- Перевізники обіцяють не вийти на маршрути в п’ятницю, 10 березня.

- Одіозні політики готові здолати проблеми, але лише тоді, коли прийдуть до влади.

- Інвестори будівництва на проспекті Незалежності, 116 обурені: меморандум не допоміг.

- Канал постачання наркотиків до СІЗО на Буковині перекрили працівники Служби безпеки України.

- На вулиці Руській у Чернівцях невідомі чоловіки підірвали гранату.

- У Чернівцях наклав на себе руки школяр.

- Долю жінки, яка задушила новонароджене немовля, вирішуватимуть служителі Феміди.

- На Буковині прикордонники вилучили цигарки, хімічні суміші, взуття та одяг.

- Чернівчани вшанували пам’ять Кобзаря.

- Допомогти може кожен. Благодійники збирають кошти на лікування дітей.

- У Чернівецькій філармонії звучатиме втрачена кантата Барвінського.

- У Чернівцях відбудеться фінал конкурсу, який переїхав з окупованого Криму.

- Чернівецькі та житомирські боксери зійшлися стінка на стінку.