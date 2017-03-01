УЛЬТИМАТУМ пасажирам Чернівців

Шановні пасажири!Автомобільні перевізники міста Чернівці повідомляють про можливе припинення виконання перевезень з “10” березня 2017 р. через відсутність резерву пального та коштів на його придбання, що викликана бездіяльністю виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо перегляду розміру вартості проїзду у міському пасажирському автотранспорті загального користування.Діючі тарифи (3 грн.) впроваджені з 1 грудня 2014 року. За цей час мінімальна заробітна плата збільшилась більше, ніж у 2 рази, вартість пального на 43,8 %. Встановлені у 2014 році тарифи не відшкодовують витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, заробітну плату, запасні частини, акумуляторні батареї, автошини та інші витрати на обслуговування транспорту.На даний час собівартість транспортних послуг, ціна дизельного пального встановлена на рівні 21 грн./1 л., у порівнянні із раніше включеними в розрахунок 14,60 грн./л., що складає 43,8 %.В результаті чого, здійснення перевезення пасажирів є збитковим, Перевізники не в змозі в подальшому придбавати пальне за ціною більше 20 грн., не говорячи вже про запчастини, ремонт, оновлення автотранспорту, підвищення заробітної плати працівникам, тощо.Просимо вибачення за можливі незручності.