Гриценко у Чернівцях: "Вартість голосу виборця впала з 250 гривень до 150"

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце. За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).