У Чернівцях запровадять електронний квиток

Тільки з другої спроби депутати Чернівецької міської ради підтримали петицію про запровадження в громадському транспорті електронного квитка - повідомляє прес-служба міської ради.
Під час першого розгляду петицію підтримали лише 20 депутатів, після перерви депутати вирішили повернутися до розгляду цього питання і 25-ма голосами підтримали петицію.
У Чернівцях з 2015 року ведеться підготовча робота щодо впровадження електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті. Зокрема, у місті вже розроблена і працює електронна «Картка чернівчанина», яка має транспортний модуль, що дозволяє її використання для оплати проїзду в громадському транспорті.
Окрім того, вивчається досвід впровадження електронних розрахунків за проїзд в громадському транспорті інших міст України та Європи. З цією метою іноземні та українські виробники провели у Чернівцях кілька публічних презентацій систем е-квитка, умов їх впровадження. Це дозволило напрацювати вимоги до розробки технічних умов тендерної документації на постачання, встановлення та технічне обслуговування системи автоматизованої оплати та контролю проїзду у громадському транспорті в місті Чернівці.
Подальша робота із впровадження е-квитка у Чернівцях, як і в інших містах, була обмежена відсутністю законодавчої бази для такого виду оплати. Для прискорення вирішення цієї проблеми Чернівецька міська рада, як і міські ради інших міст України, у жовтні 2016 року прийняла звернення щодо підтримки законопроектів, спрямованих на впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Зазначений закон було прийнято 17 січня 2017 року, що зробило можливим запровадження електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті. Набирає він чинності з 7 травня цього року.
Сесія міської ради прийняла рішення про створення робочої групи із напрацювання необхідних місцевих нормативних документів для впровадження електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті Чернівців, плану заходів із реалізації цього завдання, визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів та джерел їх залучення.