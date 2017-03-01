«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 5,3 мільйона гривень

Комунальному підприємству «Чернівціводоканал» надано підтримку з міського бюджету у розмірі 3,1 млн. грн., Чернівецькому тролейбусному управлінню – 2,2 млн. грн. Кошти мають цільове призначення – погашення боргів за спожиті енергоресурси. Виділені кошти дозволять водоканалу розрахуватися за спожиту електроенергію у лютому цього року, тролейбусному управлінню – у лютому та березні.

КП «Чернівціводоканал» потребує щомісячної підтримки для забезпечення оплати спожитої електроенергії через понаднормові втрати, тролейбусне управління – у зв’язку із подорожчанням удвічі електроенергії та підвищення розміру мінімальної зарплати, що не враховано у діючому тарифі на проїзд.

Для безперебійної роботи підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, торік пропонувалося прийняти Програму їх фінансової підтримки у 2017 році. У зазначеній програмі передбачалося надати у 2017 році фінансову підтримку ЧТУ у розмірі 11,8 млн. грн., водоканалу – 32,1 млн. грн., «Чернівтеплокомуненерго» - 17 млн. грн.., аеропорту – 10 млн. грн.

Як вже повідомлялося, зазначена програма була прийнята міською радою у лютому цього року. Однак, відповідно до прийнятого рішення комунальні підприємства міста – водоканал, теплокомуненерго та тролейбусне управління отримали лише по 2 млн. грн. фінансової підтримки на погашення боргів за спожиті енергоносії у січні цього року.

ПАТ ДАЕК «Чернівціобленерго» попередило КП «Чернівціводоканал» та «Чернівецьке тролейбусне управління» про припинення електропостачання у разі відсутності оплати за спожиту електроенергію у лютому ц.р. В разі несплати боргів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» має намір обмежувати електропостачання об’єктів КП «Чернівецьке тролейбусне управління» з 9.00 в період 13-17 березня, обмеження електропостачання об’єктів водоканалу розпочато з минулого тижня.



