На Буковині затримали крадія на місці злочину

Буковинець проник до будинку в місті Кіцмань, але завдяки спрацюванню охоронної сигналізації викрасти нічого не встиг. Його затримали працівники Управління поліції охорони в Чернівецькій області.
За словами поліцейського Управління поліції охорони в Чернівецькій області Віталія Гайдея, після отримання від оператора головного пульта центрального спостереження повідомлення про те, що на охоронюваному об’єкті по вулиці Космонавтів у місті Кіцмань спрацювала сигналізація, за адресою негайно виїхав спільний наряд групи реагування роти поліції охорони та працівників Кіцманського відділу поліції.
- По прибуттю ми блокували всі підходи до будинку, обстежили територію та виявили підозрілого чоловіка, - зокрема розповів правоохоронець.
В подальшому з’ясувалося, що на чуже майно зазіхнув 30-річний мешканець села Давидівці. Зловмисник до помешкання проник шляхом розбиття тильних дверей, але не знав, що будинок охороняється, тож не очікував, що його затримають на місці злочину.
Про це повідомляє управління поліції охорони в Чернівецькій області.
Попередньо дії буковинця слідчі Кіцманського відділу поліції кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
На жаль, злодії «промишляють» постійно, тому, аби захистити своє майно, поліцейські радять встановлювати охоронну сигналізацію. Так, з 15 до 31 березня у рамках проведення акції «Квартира під охорону» таку послугу громадяни можуть замовити з 50% знижкою на вартість монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
Отримати додаткову інформацію або замовити послуги поліції охорони Ви можете, звернувшись безпосередньо до Управління поліції охорони в Чернівецькій області за адресою у м. Чернівці: вул. Устима Кармелюка, 9, або за телефонами: (0372) 52-98-00; 52-96-19 чи за номером 0 800 502 220 (в межах України безкоштовно).
Також оформити заявку на охорону можна за телефонами мобільного зв’язку (за тарифами операторів мобільного зв’язку): 099 050 22 20, 097 050 22 20, 073 050 22 20. Лінії працюють цілодобово.