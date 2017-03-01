Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
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10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)

Вчора, 12:34 / Коментарів: 0
Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)


У рамках реалізації програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія для обміну практичним досвідом чернівецькі медики за сприяння Генервльного консула Румунії у Чернівцях пані Елеонори Молдован відвідали сусідню країну.

До складу делегації увійшли лікарі-практики, які безпосередньо працюють під час інфекційних спалахів, хоча зазвичай на такі зустрічі їздили лише високі чини. Основною метою було ознайомлення з роботою медиків Сучавського повіту під час епідемій та спалахів інфекційних хвороб.

Під час організації поїздки ми зіштовхнулись із дивним правилом - з`ясовується, користуватись державним транспортом з гаражу облради, який існує завдяки податкам громади, можна лише за умови присутності в групі когось із чиновників (?!). Отож поїхати ми змогли тільки тоді, коли до нашої суто медичної групи включили чиновницю, працівницю апарату облради.

Окрім того, самотужки довелось шукати перекладача. Вдячні за розуміння і підтримку Nicolae Hauca, який надав нам допомогу.

Але перейдімо ближче до теми. Отож ми прибули до Сучавського повіту Румунії. За природними факторами його територія схожа до Чернівецької області.

Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)

Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)


Відвідавши медичні заклади, ми виявили наступне. Структура румунської інфекційної служби майже аналогічна нашій. В середньому у відділенні 80 ліжок і 10 лікарів. А відмінності полягають у відсутності там безкоштовної санавіації, виклик лікаря за межі лікарні чи у села коштує дорого, тому майже усе на місцях контролюють сімейні лікарі. Страховка становить 12% від зарплатні (6% сплачує людина особисто, а ще 6% - її роботодавець).

Антибіотики в аптеках не продаються, а видаються лише в медзакладах, таким чином знята проблема безконтрольного їх прийому. Інфекційне відділення обладнане як "зореліт" (в нашому сприйнятті) - там створені усі умови для комфорту і пацієнтів, і медиків. Палати охайні, ліжка ортопедичні, є окремі кімнати для відпочинку та роботи лікарів. Через кожні 10 м коридорних приміщень на стінах висять апарати з антисептиками для рук.

Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)


Загалом складно описати, наскільки різниться медицина двох сусідніх країн. Румунська обігнала нашу років на 15-20, усі стандарти їхньої лікувальної та матеріальної бази чітко відповідають європейським нормам. Там запроваджена й ефективно працює страхова медицина, гідна оплата праці медиків, які за більший об`єм виконаних робіт, наприклад, кількість чергувань, отримують більшу оплату. Оплаті підлягає кожна додаткова година чи окрема робота - усе чітко і чесно.

Комплекс будівель Сучавської повітової (типу обласної) лікарні споруджений 1967 року, але серед них є окремі корпуси, збудовані більше сотні років тому. Усі вони належно оснащені якісним медичним обладнанням, всі відділення комп'ютеризовані й пов`язані мережевим зв`язком. Приміщення чисті й затишні, без жодних сторонніх запахів. А ось кадрові проблеми, подібні до тих, які ми маємо у вітчизняній медицині (як-от незмінність на посадах протягом 20 і більше років керівників, що приросли до своїх крісел і не зрушаться з місця), румунським колегам за останні 8 років вдалося успішно вирішити. За словами місцевих лікарів-практиків, після зміни керманичів ситуація в медичних закладах значно поліпшилась.

Рівень медицини у Чернівцях як мінімум на 10 років відстає від медицини у Сучаві (Румунія)


А головне, що керівниками їхніх лікарень є менеджери-економісти! Наші румунські колеги вважають, і з цим неможливо не погодитись, що висококласні медики-професіонали повинні працювати безпосередньо за фахом, рятуючи людські життя. Саме в лікарняних палатах вони здатні принести більше користі, ніж сидячи у керівних кріслах. А ефективно керувати закладом може людина з управлінськими здібностями, яка вміє організувати ефективну роботу, раціонально розподілити фінанси і т.п. Отож критерії призначення керівників лікувальних установ в Україні румунським медикам незрозумілі...

Всього 80 кілометрів розділяють Сучаву і Чернівці, а за рівнем медицини та оснащення лікарень - розрив, як мінімум, у десяток років. І наздогнати європейців ми зможемо лише за умови, що керівники будуть використовувати кошти безпосередньо за призначенням, а не для збагачення власних кишень.

Ольга КОБЕВКО,
депутат Чернівецької обласної ради,
лікар-волонтер
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