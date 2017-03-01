На Буковині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО

Співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками установи виконання покарань перекрили канал незаконного постачання наркотичних засобів на територію Чернівецького СІЗО, організований громадянином України, який на даний час утримується в цій установі - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.Кримінальний елемент домовився зі своїми спільниками, щоб ті заховали наркотики в туалеті приватної стоматологічної клініки, куди його мали відвезти на лікування. Переміщені на територію СІЗО наркотичні засоби планувалося розповсюдити серед осіб, що перебувають під слідством та відбувають покарання.Співробітники спецслужби виявили у кишенях арештованого, коли він після завершення медичної процедури вийшов із приміщення клініки в супроводі конвойної групи, близько 50 грамів канабісу, 18 доз одного з лікарських препаратів наркотичної дії, чотири мобільні телефони і медичну грілку, заповнену спиртним напоєм.Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).Триває слідство.