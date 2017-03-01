Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області ввечері 8 березня виникла пожежа у житловій квартирі п’ятиповерхового будинку на проспекті Незалежності у Чернівцях.



За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі настільної лампи. Внаслідок цього, вогонь поширився на інші домашні речі у кімнаті, а у квартирі утворилося задимлення. Його помітили сусіди та викликали на місце події рятувальників.



На ліквідацію пожежі було направлено 2 відділення Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на момент виникнення пожежі у квартирі перебував чоловік, який заснув та не помітив вогонь. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, увійшли всередину та вивели чоловіка із задимленого приміщення у безпечне місце. Одночасно з цим, вогнеборці проводили ліквідацію пожежі. Рятувальники зупинили подальше поширення вогню, тим самим врятувавши квартиру. У результаті пожежі вогнем знищено домашні речі, частково меблі, холодильник, телевізор.



Загалом протягом 7-8 березня на території Чернівецької області сталося 9 пожеж, які мали місце у Вижницькому, Заставнівському, Кіцманському, Герцаївському, Сторожинецькому, Новоселицькому районах та м. Чернівцях. У п’яти з цих випадків горіла суха трава. Під час пожеж завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів від вогню було врятовано 4 будівлі.



