Порошенко анонсував квоти на українську мову в телеефірі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що незабаром виступить з пропозицією про введення законодавчого збільшення україномовного контенту на телебаченні. Про це він сказав на церемонії вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка - повідомляє Тиждень.
"Незабаром таку ж технологію (аналогічно закону про збільшення квоти української мови в на радіо - Ред.) я запропоную і щодо телебачення, де присутність української мови зараз дуже маленька", - заявив Порошенко.
Глава держави нагадав, що раніше Верховна Рада прийняла закон про збільшення присутності української мови в радіоефірі і додав, що результати прийняття цього закону вже відчутні.
Порошенко зазначив, що очікує від парламенту прийняття аналогічного рішення і щодо телеефірів.Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон про квоти для українських пісень в радіоефірі. Згідно із законом, мовлення кожної телерадіоорганізації має складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%. Також телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень поширених протягом доби. При цьому телерадіоорганізації, в чиєму ефірі музичні твори на мовах Європейського Союзу становлять не менш ніж 60%, мають трохи меншу квоту - а саме 25% україномовних пісень. За невиконання цих вимог телерадіоорганізаціям загрожує штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору.