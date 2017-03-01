Поліція закликає буковинців до добровільної здачі зброї

Чернівецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області повідомляє, що з 01.03 по 24.03.2017 року
на Буковині розпочато заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації в області, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.
В цей період пересічні громадяни мають можливість добровільно здати будь-яку вогнепальну, холодну, газову зброю, вибухові матеріали, боєприпаси, при цьому особа, яка протягом вказаного періоду добровільно здала вище перелічені предмети, звільняється від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ст., 263 ККУ.
Ми сподіваємось на розуміння і підтримку цього заходу, спрямованого на забезпечення спокою, миру і злагоди в нашій державі.
З питань добровільної здачі зброї та боєприпасів слід звертатись в дозвільну систему Чернівецького ВП ГУНП за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 183 каб. № 18, або за телефоном (6-18-12, 0662991094).