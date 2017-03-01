На Буковині судитимуть жінку, яка задушила новонароджену доньку

Прокуратурою Чернівецької області затверджено та передано до суду обвинувальний акт відносно матері, яка вбила свою новонароджену дитину відразу після пологів (ст. 117 КК України) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2017 21-річна жінка, перебуваючи на 9-му місяці вагітності, свідомо приховуючи зазначений факт від оточуючих, самостійно народила за місцем свого тимчасово проживання цілком здорову дівчинку.
Відразу після пологів, жінка перебуваючи в обумовленому пологами психологічному стані, діючи з раптово виниклим умислом на умисне вбивство новонародженої дитини, виготовила кляпи з туалетного паперу та умисно помістила їх в ротову порожнину немовляти. Переконавшись, що дівчинка померла, обвинувачена помістила тільце в поліетиленовий пакет та залишила його в підсобному приміщенні будинку, в якому проживала.