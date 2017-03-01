На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

10:44
09 березня

Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

10:43
09 березня

Як правильно нарахувати ЄСВ з різних видів доходів

10:27
09 березня

Через аварійну ситуацію на водогоні обмежено подачу води у Чернівцях

14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чернівцях починається колапсДепутат Чернівецької облради Ольга Кобевко про медицину ...Перевізники просять вибачення у чернівчан та застеріга ...Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса ...Ультиматум владі Чернівців. Від перевізниківДо 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія ІвановичаСпецрейс до тролейбусного депоСокирянський Василь Козак проти Аграрної партії Україн ...Папієва нема, але справа його живе на БуковиніСоцвиплати переселенцямДотації сільгоспвиробникам у 2017 роціГоловного інспектора архітектурно-будівельної інспекції ...До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, ...Москаль про Насіророва: "Це ганьба України"За нежитлову нерухомість чернівчани платитимуть по 13,7 ...
Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом

Вчора, 11:13 / Коментарів: 0
За вчорашню добу на державному кордоні в межах Чернівецької області прикордонниками було упереджено три спроби незаконного переміщення товарів - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Поблизу кордону з Молдовою прикордонниками відділу «Подвір’ївка» здійснено затримання мікроавтобуса, вщерть заповненого товаром. Автомобіль забитий мішками з хімічними сумішами, взуттям, одягом та іншим дріб’язком «горе-бізнесмени» намагалися переправити з Молдови до України. Спершу водій та його спільник намагалися втекти з контрабандним товаро, а пізніше покинувши останнього вдалися до втечі. Наразі тривають заходи з пошуку правопорушників, а затриманий товар із мікроавтобусом доставлено до прикордонного підрозділу, які в подальшому будуть передані представникам ДФС.

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом


Ще два випадки затримання контрабандних товарів сталося поблизу українсько-румунського кордону, де було виявлено дві схованки із понад 20 ящиками тютюнових виробів. Перших 11 ящиків сигарет підготовлених до незаконної переправи до Румунії виявили прикордонники відділу «Красноїльськ». Ще 10 десять ящиків сигарет марки «Марбле» виявили прикордонники відділу «Селятин».

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом


Варто сказати, що всі сигарети були ретельно замасковані в спеціально виготовлених схованках та в подальшому планувались до переправи через кордон.
Усі тютюнові вироби після повного перерахунку будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошуки ймовірних власників покинутого товару тривають.

СХОЖІ НОВИНИ:
Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарокПрикордонники затримали двох буковинців та 6 ящиків цигарокНа Буковині затримали 24 ящики контрабандного куриваНА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ 27-РІЧНОГО ЧОЛОВІКА ТА ПОНАД 50 ЯЩИКІВ ...Майже 30 ящиків цигарок контрабандисти заховали під гіллям у Красноїльську
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"