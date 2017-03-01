На кордоні з Молдовою прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним крамом

За вчорашню добу на державному кордоні в межах Чернівецької області прикордонниками було упереджено три спроби незаконного переміщення товарів - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Поблизу кордону з Молдовою прикордонниками відділу «Подвір’ївка» здійснено затримання мікроавтобуса, вщерть заповненого товаром. Автомобіль забитий мішками з хімічними сумішами, взуттям, одягом та іншим дріб’язком «горе-бізнесмени» намагалися переправити з Молдови до України. Спершу водій та його спільник намагалися втекти з контрабандним товаро, а пізніше покинувши останнього вдалися до втечі. Наразі тривають заходи з пошуку правопорушників, а затриманий товар із мікроавтобусом доставлено до прикордонного підрозділу, які в подальшому будуть передані представникам ДФС.Ще два випадки затримання контрабандних товарів сталося поблизу українсько-румунського кордону, де було виявлено дві схованки із понад 20 ящиками тютюнових виробів. Перших 11 ящиків сигарет підготовлених до незаконної переправи до Румунії виявили прикордонники відділу «Красноїльськ». Ще 10 десять ящиків сигарет марки «Марбле» виявили прикордонники відділу «Селятин».Варто сказати, що всі сигарети були ретельно замасковані в спеціально виготовлених схованках та в подальшому планувались до переправи через кордон.Усі тютюнові вироби після повного перерахунку будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошуки ймовірних власників покинутого товару тривають.