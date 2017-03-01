Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

8 березня силами аварійних бригад КП «Чернівціводоканал» завершено зварювальні роботи, замінено ділянку пошкодженого магістрального водогону в с. Біла. На даний час здійснюється заповнення траси водогону, яка має протяжність 11 км., накопичення запасів води в резервуарах.



У зв’язку із цим 9 березня подача води у м. Чернівці буде здійснюватись з 07:00 год. до 10:00 год. та з 20:00 год. до 22:00 год.



Подача води буде відсутня:

з 10:00 год. 09.03.2017 року до 20:00 год. 09.03.2017 року

з 22:00 год. 09.03.2017 року до 07:00 год. 10.03.2017 року



10 березня планується поступове входження в режим цілодобового водопостачання.



Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської( з початку вулиці до буд. № 183), Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.



Графік водозабезпечення міста 9 березня



Подача води 9 березня у Чернівці буде здійснюватись з 07:00 год. до 10:00 год. та з 20:00 год. до 22:00 год. Натомість воду підвозитимуть у різні райони міста автоцистернами.



Місця підвозу води з 12:00 до 18:00

1.Щербанюка, 43 - 45, Достоєвського, 2

2.Комарова (на розвороті автобуса №26)

3.Проспект Незалежності, 88 – 92А

4.Південно-Кільцева, 19 – 31

5.Бульвар Героїв Крут (біля бювету)

6.Руська, 219

7.Руська, 231 – 235



10.03.2017 планується поступове входження в режим цілодобового водопостачання.



Графік підвезення води автоцистернами та графік водопостачання на 10.03.2017 року буде оголошений додатково.



Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської( з початку вулиці до буд. № 183), Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.