Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

11 березня о 15:00 у Центрі культури «Вернісаж» відбудеться фестиваль здорового способу життя, йоги та релаксації YOGA ART WEEKEND. Команда проекту та учасники гурту SECRET FOREST запрошують “йожитися, медитувати, разом готувати веггі-смаколики та співати , одним словом – релаксувати».Протягом заходу учасники матимуть можливість побувати на заняттях досвідчених тренерів з йоги та медитації, дізнатися корисні та смачні вегетаріанські рецепти і правила здорового способу життя, а також взяти участь в інтерактивних музичних програмах з учасниками гурту SECRET FOREST.YOGA ART WEEKEND – некомерційний проект, тому внесок за участь символічний – для закупівлі продуктів та матеріалів для майстер-класів. Спільно з нашими партнерами у Чернівцях (йога-студії, мистецькі об’єднання), ми пропонуємо проведення ряду наступних заходів:– Йога для всіх | теорія та практика– Дихальні вправи та техніки релаксації– Творчі майстер-класи та арт-терапія– МК «Здоровий спосіб життя»– Кулінарне шоу та дегустація (здорове харчування)– Музична лаунж-зона та концерт гурту SECRET FOREST.«Нашою метою є популяризація здорового способу життя та спорту серед населення України. Таким чином, ми маємо бажання долучити українців до здорового способу життя та мислення через спорт, культурне дозвілля, на основі позитивних світових тенденції, а також організувати якісний і корисний сімейний та молодіжний відпочинок» – повідомляє координатор проекту Олександр Макаров.Подія у соцмережах: vk.com/yogaartweekend.chernivci facebook.com/events/1825614161023713Відповідальна особа за проведення та організацію – Олександр Макаров +380 (93) 450-12-58 +38 (050) 951-12-90 makarov.olexandr@gmail.comДовідково: Проекти «YOGA ART WEEKEND» (у містах України) та «Lviv Yoga Day» (у Львові) – абсолютно нові унікальний формати фестивалю йоги та здорового способу життя, покликані об’єднати українців однією метою – бути здоровими, сильними, бадьорим та щасливими. Ці фестивалі дають можливість усім бажаючим долучитися до численних безкоштовних майстер-класів з різних напрямків хатха-йоги від професійних тренерів з усієї України, навчитися різним технікам антистрес-медитації, взяти участь у творчих майстер-класах, скуштувати здорову їжу, а також відвідати лекції та семінари зі здорового способу життя та мислення, медитації, дієтології та краси. Відвідувачів чекають фудкорти здорового харчування, еко-ярмарок, дитячі розваги, концерти відомих гуртів та інші заходи. Наші проекти – це можливість обрати шлях здоров’я та миру, змінити світогляд, звернувши увагу на глобальні речі, що відбуваються навколо нас і зробити своє життя кращим.