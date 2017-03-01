Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

Чернівецька ОДПІ нагадує суб’єктам господарювання, які нараховують своїм працівникам доходи у вигляді заробітної плати, чи проводять розрахунки з громадянами за цивільно-правовими договорами за отримані від них послуги чи товари, про фінансову відповідальність за подання податкового розрахунку ф. №1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками.

Згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Вказані штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у ф.1ДФ виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Крім того, ст. 1634 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті ж самі порушення, вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню - штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності становить від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

