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Новини
16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

10:44
09 березня

Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

10:43
09 березня

Як правильно нарахувати ЄСВ з різних видів доходів

10:27
09 березня

Через аварійну ситуацію на водогоні обмежено подачу води у Чернівцях

14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

Вчора, 10:45 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ нагадує суб’єктам господарювання, які нараховують своїм працівникам доходи у вигляді заробітної плати, чи проводять розрахунки з громадянами за цивільно-правовими договорами за отримані від них послуги чи товари, про фінансову відповідальність за подання податкового розрахунку ф. №1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками.
Згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Вказані штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у ф.1ДФ виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
Крім того, ст. 1634 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті ж самі порушення, вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню - штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності становить від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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