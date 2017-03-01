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Новини
16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

10:44
09 березня

Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

10:43
09 березня

Як правильно нарахувати ЄСВ з різних видів доходів

10:27
09 березня

Через аварійну ситуацію на водогоні обмежено подачу води у Чернівцях

14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

Вчора, 10:44 / Коментарів: 0
Упродовж двох місяців 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 322,4 млн. грн. податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Це на 108,2 млн. грн. або на третину перевищує минулорічні показники.
У тому числі надходження місцевої скарбниці склали 205,0 млн. грн., які будуть спрямовані на соціальні програми та вирішення потреб бюджетної сфери. У свою чергу, 117,4 млн. грн. надійшло до державної казни - на загальнодержавні потреби.
Сумлінною сплатою податків чернівецький бізнес доводить своє прагнення мати розвинуту економіку та чітку і прозору систему наповнення бюджетів усіх рівнів.
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