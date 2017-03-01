Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

Упродовж двох місяців 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 322,4 млн. грн. податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Це на 108,2 млн. грн. або на третину перевищує минулорічні показники.

У тому числі надходження місцевої скарбниці склали 205,0 млн. грн., які будуть спрямовані на соціальні програми та вирішення потреб бюджетної сфери. У свою чергу, 117,4 млн. грн. надійшло до державної казни - на загальнодержавні потреби.

Сумлінною сплатою податків чернівецький бізнес доводить своє прагнення мати розвинуту економіку та чітку і прозору систему наповнення бюджетів усіх рівнів.