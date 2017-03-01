Як правильно нарахувати ЄСВ з різних видів доходів

Якщо працівник підприємства, перебуваючи у трудових відносинах з роботодавцем, одержує дохід у вигляді заробітної плати та виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору отримуючи винагороду, то до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за звітний місяць включаються як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди.

При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

У разі якщо працівник отримує дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, єдиний внесок нараховується виходячи з розміру єдиного внеску 22 відс. на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

Детальніше у листі ДФС України від 15.02.2017 № 3128/6/99-99-13-02-03-15 за посиланням: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100004188-schodo-okremikh-pitan-trudovogo-zakonodavstva-ta-narakhuvannya-yedinogo-vnesku-list-dfs-ukrayini-vid-15-02-2017-no-3128-6-99-99-13-02-03-15?preview=1487941324.



