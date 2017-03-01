Через аварійну ситуацію на водогоні обмежено подачу води у Чернівцях

Вчора силами аварійних бригад КП «Чернівціводоканал» завершені зварювальні роботи заміненої ділянки магістрального водогону в с. Біла. На даний час здійснюється заповнення траси водогону протяжністю 11 км. для подальшого накопичення запасів води в резервуарах. У зв’язку із цим сьогодні року подача води у м. Чернівці буде здійснюватись з 07:00 год. до 10:00 год. та з 20:00 год. до 22:00 год. Подача води буде відсутня: з 10:00 год. 09.03.2017 року до 20:00 год. 09.03.2017 року з 22:00 год. 08.09.2017 року до 07:00 год. 10.03.2017 року 10.03.2017 планується поступове входження в режим цілодобового водопостачання. Графік підвезення води на 09.03.2017 автоцистернами та графік водопостачання на 10.03.2017 року буде оголошений додатково. Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської( з початку вулиці до буд. № 183), Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження. КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.