О третій ночі Роман Насіров, відсторонений голова ДФС, сидів на лаві підсудних у компанії адвокатів і своєї дружини Катерини.
Розпатланий, у несвіжій футболці, він очікував повернення судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника з нарадчої кімнати.
Мине декілька хвилин, і цей суддя поставить крапку в п'ятиденному реаліті-шоу, до якого було прикуто увагу всієї країни, обравши для Насірова запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави в 100 мільйонів гривень.
Але вночі, сидячі на лаві підсудних, Насіров ще не знав, яким буде рішення судді – тож уперше за п'ять днів адвокати дозволили присутнім у залі журналістам поставити йому запитання.
Скориставшись можливістю, кореспондент "Української правди" запитав стомленого і небагатослівного Насірова, чи був той у будівлі Адміністрації президента напередодні затримання.
За даними щотижневика "Дзеркало тижня", пізно ввечері першого березня Насіров навідався до будівлі АП на вулиці Банковій, а після 23 години вечора його телефон перестав відповідати.
"Я часто буваю в Адміністрації президента. Мені треба подивитися в календар, чи був я того дня", – мляво і неохоче відповів Насіров, усім своїм виглядом демонструючи, що говорити він не хоче.
"Українська правда" спробувала дізнатися невідомі подробиці справи Романа Насірова, який ще донедавна був головою ДФС, і відповісти на низку запитань: звідки він знає президента Петра Порошенка, яким чином потрапив у список його партії напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року, чому НАБУ і САП висунули підозру саме зараз, і як на справу Насірова реагують в Адміністрації президента. Від інвестбанкіра до скандального голови ДФС
Ім'я Романа Насірова стало відомим широкому загалу під час парламентської передвиборчої кампанії 2014 року.
Тоді майбутній голова ДФС отримав прохідне 51 перше місце у списку партії БПП.
За інформацією УП, пропонувати кандидатури у список могли: безпосередньо Петро Порошенко; тодішній голова його адміністрації Борис Ложкін; політтехнолог, а нині голова фракції БПП Ігор Гринів; бізнес-партнер, а тепер один із заступників голови фракції БПП Ігор Кононенко; і медіа-менеджер Порошенка, міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Насіров отримав місце в списку завдяки Порошенку і за підтримки Бориса Ложкіна, хоча в оточенні тепер вже колишнього голови АП від цього відхрещуються.
"Насіров сам гравець. Перший його знав як хорошого інвестиційного банкіра. Ложкін також його знає з тих часів, одне коло спілкування", – кажуть зараз в оточенні Ложкіна.
Сам Насіров пояснював свою появу в БПП особистим запрошенням Петра Порошенка: "Я з ним працюю від початку 2008 року. Ми перетинались достатньо часто по бізнесу, по роботі".
Народним депутатом Насіров був недовго: вже в травні 2015 року він очолив ДФС.
Тоді його називали "компромісною фігурою" між БПП, НФ і депутатською групою "Відродження" на чолі з Віталієм Хомутинником, на чиї голоси під час важливих голосувань спираються в БПП. Хомутинник від зв'язків із головним податківцем відхрещувався раніше, продовжує це робити й тепер.
Тодішній прем'єр Арсеній Яценюк дав Насірову три місяці на реформування податкової служби.
Того ж вечора, у день призначення голови ДФС, у мережі з'явився скандальний відеозапис засідання Forbes-клубу 2012 року, на якому грузинський реформатор Каха Бендукідзе виявив прогалини у знаннях Насірова щодо української системи оподаткування.
Не жалував Насірова і колишній президент Грузії. У якості очільника Одеської області Михайло Саакашвілі оголосив Насірову війну в соцмережах.
"Він був одним із головних у "горіховій мафії", що й посприяло його призначенню головою ДФС, – заявив Михайло Саакашвілі на третій день після оголошення підозри НАБУ. – Без співпраці й підтримки оточення президента і самого Петра Порошенка, Роман Насіров нічого б не міг робити самостійно".
Саме ДФС Насірова знайшла порушення у роботі студії Савіка Шустера на 10 мільйонів гривень, дозволила "Укрнафті" Ігоря Коломойського відстрочити рентні платежі на 14 мільярдів, а також реструктуризувати зобов'язання по ренті підприємствам "Фірма Хас", "Карпатинадраінвест" і "Надра геоцентр" Олександра Онищенка.
НАБУ стверджує, що реструктуризація податкового боргу відбувалася без належної застави – під акції підприємств Онищенка, які нічого не вартують.
Сам Онищенко в коментарі УП запевнив, що застава була. "Газ та підприємства. Через це увесь газ, що наразі видобувається компаніями, йде державі", – стверджує він.Дві ковдри, Насіров і НАБУ
Підозру зі звинуваченнями у нанесенні шкоди державі у 2 мільярди гривень і протокол про затримання Роману Насірову насправді могли вручити раніше.
Насіров ходив на допити до НАБУ у справі колишнього депутата від групи "Воля народу" Олександра Онищенка, яку порушили влітку минулого року.
За інформацією УП, слідчі НАБУ підготували проект підозри Насірову ще в грудні 2016 року.
У лютому-2017 проект ліг на стіл керівникові САП Назару Холодницькому. Головний спецпрокурор тривалий час не підписував "жахливо виписаний" документ. Як розповідають співрозмовники УП у САП, у первісному проекті підозри бракувало доказів щодо провини Насірова.
Керівництво й слідчі НАБУ намагалися тримати в суворій таємниці плани розслідувань справи Насірова. За даними "Дзеркала тижня", результати оперативних і аналітичних викладок обговорювалися в спеціальному приміщенні, надійно захищеному від прослуховування.
Незважаючи на це, про плани НАБУ та САП голова ДФС дізнався за два дні до вручення підозри у Феофанії.
Співрозмовники "Української правди" розповідають, що після тривалих консультацій із АП було вирішено, що Насіров залишиться в країні. У президентському оточенні запропонували варіант із "відрядженням у Феофанію". І ввечері першого березня, напередодні дня затримання, українські мобільні оператори перестали пеленгувати телефон Насірова.
В один момент відключилися телефони у всіх, хто його супроводжував – від водія до охоронців.
"Він знав. Втікати відмовився. Упевнений, що доведе невинуватість", – коротко відповідає на питання УП чиновник АП, наближений до Петра Порошенка.
Насіров же на питання УП запевняє: ні з ким з Адміністрації президента про свою справу не говорив, і з нардепом від БПП Олександром Грановським, якого в АП називають негласним куратором силовиків і судів, не зв'язувався для вирішення питання.
Між тим, саме Грановського співрозмовники УП називають головним режисером п'ятиденного спектаклю, влаштованого в суді, у якому було і затягування часу, і "замінування".
Тож другого березня НАБУ прийшли з обшуками і нарешті підписаною Холодницьким підозрою в офіс ДФС. Але її очільника на місці не було. Не знайшли його і за всіма іншими адресами, за якими суд дав дозвіл провести обшук.
Роман Насіров ніби розчинився у повітрі.
Працівники НАБУ кинулися його шукати, адже схвалену главою САП підозру слід було або вручити до кінця дня, або йти до Холодницького по новий підпис – а в НАБУ не були впевнені, що отримають його.
Була й ще одна причина поквапитися. За словами одного зі співрозмовників УП, знайомого з текстом підозри, вона трималася на висновку Інституту судових експертиз.
"Була експертиза КНІСЕ. Потім її відкликали. НАБУ не зареєструвало це відкликання. Адвокати збирались іти в суд вимагати додаткову експертизу, яка б розвалила підозру", – говорить співрозмовник.
Як слідчі дізналися про місце перебування Насірова? "Сховати людину в Києві – це була дурна ідея. Тут всі все знають, – розповідає співрозмовник, наближений до слідства. – Допомогли "волонтери", якщо хочете".
Отже, коли ввечері 2 березня слідчі Ситника зібралися біля дверей "Феофанії", на карту було поставлено всю їхню роботу.
Саме тому вони кілька годин і "не заходили" до клініки – адже не було остаточної певності, що Насіров точно там. Цими ваганнями НАБУ зробило зі звичайного вахтера героя соцмереж, натомість уникло неприємностей: якби спецназ НАБУ всіх у клініці "поклав", а Насірова там не виявилося – сорому було б не уникнути.
Насірову зачитали підозру, затримали і вирішили відвезти до іншої лікарні, щоб з'ясувати стан його здоров'я.
Подальші події розвивались за класичним для української політики сценарієм "миттєвих хвороб "перед арештом: лікарі, ноші та затягування часу в суді.
Але було й дещо нове.
По-перше, велика сума застави, яку прокурори вимагали для Насірова. Одразу два мільярди гривень за одну людину в цій країні ще ніхто не просив.
По-друге, кількість адвокатів. Одного голову ДФС захищала група з десяти адвокатів, у яких, до того ж, є навіть власний прес-секретар.
Потужний захист Насірова вдався до старих перевірених методів: просто тягнути час, заявивши відвід судді у неділю. Пізніше з'ясувалось, що в Солом'янському суді "немає" жодного іншого служителя Феміди, який би міг цей відвід розглянути. Будь-який інший суддя на роботу мав прийти аж у понеділок вранці – тож усім, включно з Насіровим, фактично можна було розходитись.
Проте ніхто нікуди не пішов.
Навпаки, під судом майже одразу зібралось кілька сотень активістів і політиків, котрі, за їхнім висловом, приїхали "допомогти Насірову" дочекатись рішення суду.
Усі виходи з будівлі суду були заблоковані. Тож коли майже опівночі з суботи на неділю працівники НАБУ зняли конвой з голови ДФС – залишити приміщення останній так і не спромігся.
Лише вночі з понеділка на вівторок 7 березня Насіров отримав рішення суду.Німе спостереження
"Шкода його. Яєць у нього немає. Ще нічого не почалося, а він улаштував спектакль. Хочеться пригорнути до себе як маленьку дитину і пожаліти", – говорить один із близьких до Порошенка співрозмовників УП.
Він розповідає, що в Адміністрації президента не розуміють (чи вдають, що не розуміють – УП) дії НАБУ і САП. І ставлять не менше запитань, ніж журналісти.
Чому Холодницький підписав підозру саме зараз – адже довгий час не підписував і міг не робити цього й надалі? Чому НАБУ пішли в суд саме в четвер увечері – розуміючи, що можуть виникнути проблеми з розглядом про обрання запобіжного заходу?
Інший співрозмовник в оточенні Порошенка припускає, що НАБУ активізувалися через майбутній аудит їхньої роботи, який може стати причиною для відставки керівника бюро Артема Ситника. Таким чином той намагається показати результат. Мовляв, Насіров для них – велика риба, від якої не відчепляться до останнього.
"Ми не можемо на них впливати, у нас взагалі немає жодних контактів з ними. Навіщо? Щоб завтра Сергій Лещенко у своїй інтерпретації написав, що АП намагається вплинути на НАБУ?" – говорить співрозмовник.
За його словами, в АП поки що обрали тактику не втручатися в процес, і в публічних коментарях просто підкреслювати незалежність НАБУ.
Саме таким був коментар Петра Порошенка наступного дня після подій в Феофанії. Як стверджує оточення, президент був розлючений обставинами навколо судового процесу. "Спочатку нервував, але потім його хтось заспокоїв стосовно активістів, які блокували Насірова в суді. Мовляв, усе це добре, оскільки громадськість спустила пар", – жартує один із чиновників АП.
"Щоб відпрацювати позицію, треба розуміти, що коїться. А цього не розуміють навіть на четвертому поверсі (де знаходиться кабінет президента –УП). Помилки було зроблено спеціально чи ні? Якщо спеціально, то треба розуміти, чому. Якщо ні – то страшно, що в країні таке НАБУ", – розмірковує ще один співрозмовник у президентському оточенні.
Втім, від АП важко було очікувати інших коментарів.
Насіров – носій цікавої інформації про президента та його найближче оточення. І головне питання полягає в тому, чи заговорить він: за чиєю вказівкою і як саме приймав рішення про розстрочку податкового боргу фірмам втікача Олександра Онищенка, який тепер розповідає про "корупцію Порошенка" з-за кордону?
"Подобається це вам чи ні, рішення Державної фіскальної служби про розстрочку ухвалюються без участі президента", – відрізав Насіров на питання УП, сидячі на лаві підсудних.
Він налаштований подавати апеляцію на рішення судді про утримання під вартою або внесення застави у 100 мільйонів гривень.
Якщо вірити даним у податковій декларації відстороненого голови ДФС, у нього і його сім'ї таких коштів немає. Разом з дружиною він тримає в банках і готівкою трохи більше 80 мільйонів гривень.
Однак, попри це, Насіров навряд чи довго перебуватиме в СІЗО. Як нагадав УП один із впливових депутатів БПП, котрі й самі могли би зібрати гроші для глави ДФС, в останнього й так є "надійний тил" – його тесть. Дружина Насірова Катерина Глімбовська є дочкою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, власника корпорації "Альтіс-Холдинг".
Саме ця компанія, наприклад, проводила реконструкцію київського ЦУМу і Поштової площі, терміналу D аеропорту "Бориспіль" і перебудовувала львівський аеропорт.
Тож потрібні 100 мільйонів, щоб Насіров вийшов із СІЗО, швидше за все, знайдуться.
Але ж головне питання не вийти з ізолятору – а якось вийти із цієї історії загалом.
На першому етапі бригада адвокатів Насірова вже підготувала апеляційну скаргу на рішення суду про арешт. До речі, адвокати вже пообіцяли, що до рішення апеляційного суду заставу за Насірова вносити не будуть.
Хоча ця історія може мати й інший поворот. Адже прокурори САП так само підготували апеляцію, але вимагають протилежного – збільшити суму застави до 2 мільярдів.
НАБУ і САП, за словами Холодницького, має в запасі два місяці з дня повідомлення про підозру, щоб закінчити слідство у справі Насірова.
Це шанс новостворених антикорупційних органів упіймати велику рибу.
Щоб вийти на ще більшу.Над текстом працювали Марія Жартовська, Роман Кравець, Роман Романюк, Тетяна Козирєва
Автор малюнку Владислав СкобельськийДжерело