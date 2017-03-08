Теми Дня ТВА середа, 8.03.2017



- Чому жіночий день відзначають саме цього дня та звідки взялося таке свято?

- Чи потрапить 8 березня під декомунізацію?

- Свято 8 березня скасовувати не потрібно, бо жінки звикли до цієї дати й очікують уваги чоловіків, - Людмила Скрипка.

- Непростий рецепт простого жіночого щастя.