Суд у Гаазі

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Гааги:-Повертаючись до теми терористів Донбасу і міжнародного суду ООН в Гаазі"Представники Росії підкреслюють: жоден міжнародний орган не визнав "народні республіки" терористичними організаціями, а сама Україна веде з ними переговори в рамках "мінського процесу" і навіть торгує з ними, забезпечуючи таким чином чималу частку бюджету невизнаних утворень" - BBCТри роки поспіль переконував друзів нардепів, дипломатів, журналістів, політиків, громадських діячів, що в першу чергу слід на всіх офіційних і державних рівнях оголосити ДНР і ЛНР терористичними організаціями.А відтак Україна мала звертатись в ПАРЄ, Раду Європи, Європейський парламент, НАТО, ОБСЄ, ООН з вимогою признати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. За таким же ж алгоритмом, як це було зроблено щодо ІДІЛ, Аль- Каеди, Аль-Джихад, Хізбула та чимало інших.З перших днів свого президентства Петро Порошенко грімголосно обіцяв, що звернеться до міжнародного співтовариством з проханням оголосити ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Однак його кар'єрний успіх настільки засліпив йому очі й затуманив голову, що він невдовзі після своїх обіцянок потрапив у "Нормандський" капкан", а згодов вже потискав у Мінську долоню головного терориста світу - Володимира Путіна. Про обіцяне вже й не заікається.Натомість сьогодні в Міжнародному суді ООН в Гаазі йому нагадали: