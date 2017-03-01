"Великого задоволення він не отримає": З'явилися подробиці про так звану VIP-камеру Насірова

Умови утримання в СІЗО Насірова прокоментував колишній начальник пенітенціарної службиЕкс-главу ДФС перевели в іншу камеру, яка має задовільні умови перебування. Про це повідомив колишній начальник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький в ефірі "Еспресо.TV".Він зазначив, що інформація про те, що Насіров перебуває в камері, в якій раніше сидів нинішній генпрокурор Юрій Луценко, вже застаріла, адже, за його даними, голову ДФС вже перевели в іншу камеру."Це колишній корпурс неповнолітніх. Камера, скажімо так, непогана, з нормальними умовами і нормальною площею утримання. Тому, я не думаю, що дуже буде він там страждати в плані неналежних умов утримання", - зазначив Старенький.На запитання ведучого як живеться Насірову в камері, і чи вистачає йому пледів, Старенький відповів з іронією. "Йому є в що закутатись, він подбав про це набагато раніше, ніж потрапив у слідчий ізолятор", - прокоментував екс-начальник пенітенціарної служби.Старенький повідомив, що це досить таки проста камера, в якій є гаряча і холодна вода. Не виключено, що Насіров зможе користуватись в СІЗО мобільним зв'язком та інтернетом.В даний час екс-глава ГФС знаходиться в камері з іншими ув'язненними, які звинувачуються у фінансових злочинах. "Якою б не була "золотою" в'язниця, в ній все одно погано. Великого задоволення він не отримає", - підсумував Старенький.