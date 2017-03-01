"Чернівціобленерго" повністю належить російському олігарху

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (VS Energy) купити більше 50 відсотків акцій енергопостачальної компанії ПАТ "Чернівціобленерго".
Про це повідомила прес-служба комітету в Інформації про рішення та розпорядження Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 7 березня 2017 року.
"Надано дозвіл ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (м.Київ) на придбання акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" (м. Чернівці), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" - одна з найбільших в Україні електроенергетичних груп VS Energy, яка належить росіянам Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову, володіє 45 відсотками акцій "Чернівціобленерго", ще 10 відсотків належить підприємству "ЛД-Україна". Групі VS Energy належить вісім енергопостачальних підприємств країни та частки ще двох енергопостачальних підприємств. Це найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ахметова.Довідково: Олександр Бабаков є депутатом Держдуми Росії та спеціальним представником президента РФ із взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.
Група VS Energy володіє активами в енергетичній, фінансовій галузі, металургії і сфері нерухомості.
Зокрема компанія управляє 8 обленерго і 18 готелями.