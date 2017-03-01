Через торгівлю з ДНР і ЛНР Україна може програти суд в Гаазі

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Гааги:-Несподіванка! Російська сторона під час судового засідання в Гаазі звинуватила українську владу у фінансуванні та сприянні тероризму на ДонбасіЯ припускав, що такий поворот справи можливий. Так і трапилось, інтуїція не підвела. Росія скористалась аргументом, що Україна веде активну торгівлю та підтримує іншу економічну співпрацю з терористичними організаціями ДНР і ЛНР, чим поповнює їх казну. А від так Україна сама порушує конвенцію ООН про недопустимість фінансування тероризму.Тепер не знаю, що казатимуть у відповідь наші закордонні захисники. З тонкощами "торгівлі на крові" вони необізнані і непоінформовані. Для них це невідомий виток у справі.Ось такий казус. Добре, що не "Казус беллі".А для активістів блокади торгівлі з окупрантом цей випадок, який стався під час судового засідання в Гаазі, ще раз доводить, що дії блокадників логічні і правильні.Блокаді ДНР, ЛНР. РФ бути! Ні торгівлі на крові!