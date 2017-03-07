Теми Дня ТВА вівторок, 7.03.2017





Вівторок, 7 березня 2017 р.:

- Води у чернівчан може не бути і до 10 березня.

- Чернівчани просто крадуть воду замість того, щоб платити за послуги.

- Меценати оплатили станки для ремонту інвалідних візків.

- Спортсмени дарували хворим дітям солодощі та іграшки.

- Патрульного у Чернівцях затримали п’яним за кермом.

- За останню добу троє буковинців намагалися незаконно перетнути українсько-румунський рубіж.

- Про жагу до прекрасного і неординарний погляд.

- Буковинські спортсмени отримуватимуть більші виплати.

- У Чернівцях спортсмени-рукопашники змагалися за право увійти до збірної України.