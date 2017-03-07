Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря. Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Вівторок, 7 березня 2017 р.: - Води у чернівчан може не бути і до 10 березня. - Чернівчани просто крадуть воду замість того, щоб платити за послуги. - Меценати оплатили станки для ремонту інвалідних візків. - Спортсмени дарували хворим дітям солодощі та іграшки. - Патрульного у Чернівцях затримали п’яним за кермом. - За останню добу троє буковинців намагалися незаконно перетнути українсько-румунський рубіж. - Про жагу до прекрасного і неординарний погляд. - Буковинські спортсмени отримуватимуть більші виплати. - У Чернівцях спортсмени-рукопашники змагалися за право увійти до збірної України.