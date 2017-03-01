Папієва нема, але справа його живе на Буковині

Окрім того, що Папієв наживався на трудах буковинців, будував маєтки, експлуатував драчинських людей на своїх індичих фермах, він ще віджимав землю. Допомагала йому у всіх цих справах дуже побожна дружина Лілія. Вона навіть досі вважається власницею зельц-газети та поміщицею у Драчинцях. Ще й після революції драчинецька земля перебуває в руках ненаситних папієвських глитаїв.
Повсталий народ випровадив з села цих поміщиків. Зі страху перед людською ненавистю і Михайло Папієв, і його дружина Лілія сиділи тихо-тихо. Ніби їх не було. Навіть зельц-газету прикрили. Але за ними тягнувся довгий хвіст боргів перед простолюдинами. Та вони на це не зважали. Кому були винні, всім прощали. Свою вину і свій борг.
Ще у 2012 році ця родина зуміла розпочати кримінальне переслідування одного підприємця з Кіцманського району. Та поки йшли суди, фірма Папієвих привласнила агропромисловий комбінат. Про законність-незаконність цієї оборудки може говорити арбітражний керуючий Шевчук. Бо через нього це все відбувалося навіть тоді, коли на комбінат було накладено арешт. Але що до закону тоді всесильному Папієву! Він сам собі Закон! Тож поводив себе з людьми, як з останнім бидлом. Навіть при ціні комбінату 4 млн. грн. фірма Папієвих придбала його за 280 тисяч.
Ображений підприємець звернувся до правоохоронців. Навіть суд виграв у 2016 році. Це сталося 9 листопада. Коли кинувся до майна, а його нема. Вже продано. Ще у серпні. Тоді, коли на нього було накладено арешт.
Правоохоронці, слідчі порушили кримінальну справу. І є надія, що Папієв і його родина будуть відповідати за вією суваростю справедливого українського закону. Вони це розуміють. Напевне тому діють уже методами далекими від законних. У цей час якісь невідомі люди (кажуть, що це бандити від Папієва і партії регіонів) робили спробу захопити комбінат. Вони погрожували працівникам, намагалися виламати ворота…
Невже Папієв і партія регіонів зі своїми кримінальними законами знову повернулися на Буковину?
Чи, може, вони звідси нікуди й ніколи не виходили? А революція - це тільки для того, аби випустити пару з казана людської ненависті.
Аби їх розірвало!