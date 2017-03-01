Папієва нема, але справа його живе на Буковині

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Новини
14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

13:33
06 березня

З початку 2017 року на території міста Чернівці виникло 39 пожеж

13:04
06 березня

У Чернівцях боротимуться з отруйним борщівником Сосновського

12:29
06 березня

Податкові витрати нотаріусів

12:27
06 березня

До 16 березня податкові накладні реєструються за старою формою!

12:24
06 березня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

12:23
06 березня

Цього року пеня, яка нараховується платником самостійно, визначається з розрахунку 100% облікової ставки НБУ

11:37
06 березня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 11 пожеж

11:14
06 березня

Продаж одного легковика не оподатковується

11:12
06 березня

Щоб стати „спрощенцем” – подайте заяву до 16 березня

11:06
06 березня

Заощадження чернівчан поповнили держбюджет на 3,8 млн. гривень

11:02
06 березня

Завдяки "тривожній" кнопці оперативно затримали озброєного чернівчанина

11:00
06 березня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 11.00
на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».
9 березня о 12.30
Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка.
9 березня о 15.00
у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти».
Програма заходу
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Папієва нема, але справа його живе на Буковині

Вчора, 18:42 / Коментарів: 0
Папієва нема, але справа його живе на БуковиніОкрім того, що Папієв наживався на трудах буковинців, будував маєтки, експлуатував драчинських людей на своїх індичих фермах, він ще віджимав землю. Допомагала йому у всіх цих справах дуже побожна дружина Лілія. Вона навіть досі вважається власницею зельц-газети та поміщицею у Драчинцях. Ще й після революції драчинецька земля перебуває в руках ненаситних папієвських глитаїв.

Повсталий народ випровадив з села цих поміщиків. Зі страху перед людською ненавистю і Михайло Папієв, і його дружина Лілія сиділи тихо-тихо. Ніби їх не було. Навіть зельц-газету прикрили. Але за ними тягнувся довгий хвіст боргів перед простолюдинами. Та вони на це не зважали. Кому були винні, всім прощали. Свою вину і свій борг.

Ще у 2012 році ця родина зуміла розпочати кримінальне переслідування одного підприємця з Кіцманського району. Та поки йшли суди, фірма Папієвих привласнила агропромисловий комбінат. Про законність-незаконність цієї оборудки може говорити арбітражний керуючий Шевчук. Бо через нього це все відбувалося навіть тоді, коли на комбінат було накладено арешт. Але що до закону тоді всесильному Папієву! Він сам собі Закон! Тож поводив себе з людьми, як з останнім бидлом. Навіть при ціні комбінату 4 млн. грн. фірма Папієвих придбала його за 280 тисяч.

Ображений підприємець звернувся до правоохоронців. Навіть суд виграв у 2016 році. Це сталося 9 листопада. Коли кинувся до майна, а його нема. Вже продано. Ще у серпні. Тоді, коли на нього було накладено арешт.
Правоохоронці, слідчі порушили кримінальну справу. І є надія, що Папієв і його родина будуть відповідати за вією суваростю справедливого українського закону. Вони це розуміють. Напевне тому діють уже методами далекими від законних. У цей час якісь невідомі люди (кажуть, що це бандити від Папієва і партії регіонів) робили спробу захопити комбінат. Вони погрожували працівникам, намагалися виламати ворота…

Невже Папієв і партія регіонів зі своїми кримінальними законами знову повернулися на Буковину?
Чи, може, вони звідси нікуди й ніколи не виходили? А революція - це тільки для того, аби випустити пару з казана людської ненависті.

Аби їх розірвало!
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