Папієва нема, але справа його живе на Буковині

Що, Де, Коли

на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».

Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка .

у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти» .

Програма заходу

в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

