Народ перемагає Насірова

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає :-Суддя Солом'янського районного суду Києва зачитує постанову про обрання запобіжного заходу Роману Насірову у вигляді утримання його під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.Також суд зобов'язав Насірова здати не лише український паспорт, але й будь які інші документи, які дають право на виїзд закордон. До того ж, він носитиме електронний браслет, що відслідковує його переміщення.Звісно, що це перемога! Але перемога не правосуддя і навіть не НАБУ й прокурорів. Це перемога громадськості. Протягом доби адвокати Насірова шукали можливості вивезення Романа Насірова з Солом'янського суду. А там поминай як звали. Три доби громадськість утримувала Солом'янський суд. Нарешті суд зрозумів, що може накликати велику біду і масові заворушення. Тому частково задовільнив клопотання сторони звинувачення.Для початку зовсім непогано!