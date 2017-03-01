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Новини
14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

13:33
06 березня

З початку 2017 року на території міста Чернівці виникло 39 пожеж

13:04
06 березня

У Чернівцях боротимуться з отруйним борщівником Сосновського

12:29
06 березня

Податкові витрати нотаріусів

12:27
06 березня

До 16 березня податкові накладні реєструються за старою формою!

12:24
06 березня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

12:23
06 березня

Цього року пеня, яка нараховується платником самостійно, визначається з розрахунку 100% облікової ставки НБУ

11:37
06 березня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 11 пожеж

11:14
06 березня

Продаж одного легковика не оподатковується

11:12
06 березня

Щоб стати „спрощенцем” – подайте заяву до 16 березня

11:06
06 березня

Заощадження чернівчан поповнили держбюджет на 3,8 млн. гривень

11:02
06 березня

Завдяки "тривожній" кнопці оперативно затримали озброєного чернівчанина

11:00
06 березня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
7 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про роботу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації у 2016 році".
7 березня о 14.00
У 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг начальника КП "Чернівціводоканал" Сергія Дзезика
9 березня о 11.00
на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».
9 березня о 12.30
Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка.
9 березня о 15.00
у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти».
Програма заходу
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

Сьогодні, 14:26 / Коментарів: 0
Сьогодні на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 10400 осіб, з них майже 47% жінки. Забезпечено роботою майже 1200 осіб, а рівень працевлаштування жінок складає 45%. Про це повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

«Зараз конкурентоспроможними на ринку праці є не жінки або чоловіки, а професіонали, чий досвід сприятиме розвитку бізнесу роботодавця. Якщо людина володіє навичками, знаннями, досвідом, які зазначені роботодавцем як критерії для відбору на вакантну посаду, то вона має рівні можливості у працевлаштуванні незважаючи на те, жінка це, або чоловік», – зазначила Любов Кожолянко.

За її словами, як жінкам, так і чоловікам, що звертаються до державної служби зайнятості, передбачені законодавством послуги щодо сприяння у працевлаштуванні надаються незалежно від статі.

З початку цього року послугами обласної служби зайнятості скористалися більше 4800 безробітних жінок та більше 600 жінок без надання статусу безробітного. Впродовж двох місяців вдалося працевлаштувати 533 представниць прекрасної статті.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці, з початку року, до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було залучено 200 осіб. Задля тимчасового працевлаштування та одержання матеріальної підтримки для осіб, які шукають роботу та безробітних, служба зайнятості спільно із місцевими органами влади організовувала оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру. Протягом січня-лютого 2017 року 181 жінка в області скористалася такою пропозицією.

Щороку, в переддень жіночого свята, служба зайнятості проводить декаду для жінок «Нові можливості для жінок – нові перспективи зайнятості», під час якої для жінок організовують семінари «Жінка на ринку праці», тренінги «Побудова кар’єри та професійний розвиток», презентації послуг з професійного навчання, інформаційні семінари для роботодавців з питань соціального захисту. Основна мета цих заходів – створити умови для самореалізації жінки як особистості, допомогти їй в саморозвитку, підвищити мотивацію до працевлаштування - Відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.

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