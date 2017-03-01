Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

Сьогодні на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 10400 осіб, з них майже 47% жінки. Забезпечено роботою майже 1200 осіб, а рівень працевлаштування жінок складає 45%. Про це повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Зараз конкурентоспроможними на ринку праці є не жінки або чоловіки, а професіонали, чий досвід сприятиме розвитку бізнесу роботодавця. Якщо людина володіє навичками, знаннями, досвідом, які зазначені роботодавцем як критерії для відбору на вакантну посаду, то вона має рівні можливості у працевлаштуванні незважаючи на те, жінка це, або чоловік», – зазначила Любов Кожолянко.



За її словами, як жінкам, так і чоловікам, що звертаються до державної служби зайнятості, передбачені законодавством послуги щодо сприяння у працевлаштуванні надаються незалежно від статі.



З початку цього року послугами обласної служби зайнятості скористалися більше 4800 безробітних жінок та більше 600 жінок без надання статусу безробітного. Впродовж двох місяців вдалося працевлаштувати 533 представниць прекрасної статті.



Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці, з початку року, до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було залучено 200 осіб. Задля тимчасового працевлаштування та одержання матеріальної підтримки для осіб, які шукають роботу та безробітних, служба зайнятості спільно із місцевими органами влади організовувала оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру. Протягом січня-лютого 2017 року 181 жінка в області скористалася такою пропозицією.



Щороку, в переддень жіночого свята, служба зайнятості проводить декаду для жінок «Нові можливості для жінок – нові перспективи зайнятості», під час якої для жінок організовують семінари «Жінка на ринку праці», тренінги «Побудова кар’єри та професійний розвиток», презентації послуг з професійного навчання, інформаційні семінари для роботодавців з питань соціального захисту. Основна мета цих заходів – створити умови для самореалізації жінки як особистості, допомогти їй в саморозвитку, підвищити мотивацію до працевлаштування - Відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.



