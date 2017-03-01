У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

11 березня 2017 року в Чернівцях відбудеться церемонія нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці.



Змагання юних талантів відбувалося в семи визначених номінаціях: «Декламація», «Інсценізація», «Твір», «Науково-пошукова робота», «Малюнок», «Аудіовізуальний твір», «Вокал». На Всеукраїнський конкурс було надіслано близько 4000 заявок. Загалом журі, до складу якого увійшли відомі письменники, поети, журналісти, актори, науковці та громадські діячі Полтавщини та України, обрало близько 700 переможців, 300 з яких 11 березня 2017 року приїдуть для участі в урочистому нагородженні та великому спільному гала – концерті учасників у місто Чернівці, яке пов’язане з долею двох геніальних письменниць – Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Головою журі є професор, доктор філологічних наук, екс-директор Музею Лесі Українки в Ялті Світлана Кочерга.



Організаторами заходу стали Культурно-просвітницький Центр «Sweetарт - Знання» та Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я майбутнього», яких підтримали Міністерство науки і освіти України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Полтавська та Чернівецька обласні державні адміністрації, Полтавська та Чернівецька міські ради й виконавчі комітети, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) та Чернівецький національний університет ім. Федьковича (ЧНУ), ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», спілка письменників Полтавщини, Музей родини Драгоманових у Гадячі, ІДЦ «Інтеграція і розвиток» (м. Київ), телевізійна студія «Місто», Чернівецька телекомпанія «ТВА», Обласна державна телерадіокомпанія «Лтава», інші державні та громадські організації й небайдужі до виховання підростаючого покоління звичайні люди. Багатолітнім головою оргкомітету є заслужений вчитель України Тетяна Захарова.



Організатори заходу із задоволенням відзначають, що серед учасників Конкурсу є представники абсолютної більшості областей України, а також були роботи з Італії (у номінації «декламування» змагалася Софія Лоренцо), Придністров’я, Криму. Новацією цьогорічного змагання стала й участь професійних авторів теле- і радіопередач для молоді (фільм Інни Дідик «Лесиними стежками»).



У фіналі-нагородженні номінантів Конкурсу планується участь відомих наукових та культурних діячів, митців, державних та громадських представників Чернівців та України. А серед виступів учасників гала-концерту зацікавить блискуче декламування студентки 5-го курсу Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського - Юлії Єрикалової та виступ першої ластівки з-за кордону (доказ того, що конкурс виходить і на міжнародний рівень) - Софії Лоренцо (відео, Італія). Оригінальне звучання «Давньої весни» Лесі Українки у виконанні Вітранюк Юлії учениці спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва та «Колискової» у виконанні Вікторії Безпалої з Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського. Ви почуєте народний голос Шишацької Раїси Кириченко – Аліни Лефко. Серед учасників концертної програми будуть: Плакіда Карина (м. Запоріжжя), Гут Анастасія (м. Тернопіль), Гриник Світлана, Павловська Юлія та Кушнір Софія (Луцьк), Мамедова Діана і Прийма Олександр (Волноваха та Новостепанівка Донецька обл.), Домущей Богдан (Першотравенськ, Дніпропетровська обл.) та багато інших яскравих учасників святкового дійства, присвяченого геніальній поетесі – Лесі Українці.





Інформаційна довідка.

Всекримський конкурс учнівської та студентської молоді «Змагаймось за нове життя!» ім. Марії Фішер-Слиж був започаткований у 2004 році. Уперше він відбувся одночасно в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Тоді в ньому взяло участь декілька десятків дітей. За роки проведення кількісний та якісний рівень змагання зростав, розширювалася географія Конкурсу. У 2014 році на Конкурс у різних номінаціях і вікових категоріях подало заявки близько 1500 учасників. Конкурс відбувся тільки в номінації «малюнок» (в очному і заочному турі взяли участь біля 500 конкурсантів). Інші номінації проведені не були. У 2014 році Конкурс відродився на теренах Полтавщини, де виявили особисте бажання позмагатися в різних номінаціях біля 400 учасників. Новацією конкурсу стало проведення змагання ще за однією номінацією – «вокал». У 2016 році Міністерство культури України та ГО Педцентр «Академія» (Полтава) вийшли з пропозицією відродити конкурс у Всеукраїнському масштабі. У 2017 році заявки на участь подало близько 4000 конкурсантів. Цього року проводиться Всеукраїнський Конкурс Культурно-просвітницьким Центром художня галерея «Sweetарт - Знання» та Міжнародним благодійним фондом «Здоров’я майбутнього» за сприяння Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,

Полтавської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, Полтавської та Чернівецької міських рад і виконавчих комітетів, Музею родини Драгоманових у Гадячі, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), Чернівецького національного університету ім. Федьковича (ЧНУ), спілки письменників Полтавщини, ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», ІДЦ «Інтеграція і розвиток», інших державних і громадських організацій. Вкотре захід відбувається за підтримки родини Бурбак.



Прес-служба