У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

9 березня о 15.00 у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти».
Програма заходу
1. Вручення каталогів авторам робіт з виставки «Я читаю Шевченка» (студії образотворчого мистецтва «Диво-Арт», керівник Луканюк А.М.; «Жива фарба», керівник Сопко Ю.А.; гурток «Дивосвіт», керівник Бойчук Н.Р.). Відзначення подяками керівників дітей.
2. Читання поезії Т.Шевченка. Виступ творчих колективів Будинку творчості дітей та юнацтва з Садгори (вокальний ансамбль «Гармонія», ансамбль танцю «Сузір’я Т») та учнів школи №1.
3. Перегляд презентації «Пам’ятники Т.Шевченку на Буковині». Спілкування з чернівецькими скульпторами – авторами шевченкіани.
4. Покладання до пам’ятника Т.Шевченку виготовленої дітьми гірлянди (гілочки мірти, модрини, барвінок, васильок тощо).