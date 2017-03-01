До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича

Леонтій Іванович САНДУЛЯК є одним із засновників Народного Руху України та перший голова його Чернівецької крайової організації, один із засновників Української екологічної асоціації «Зелений світ» та був його співголовою.
Леонтій Іванович активний будівничий посттоталітарного суспільства, очолив неформальний рух нових альтернативних до комуністичних громадських організацій на Буковині. У часи так званої перебудови очолив громадську організацію «Зелений світ Буковини»; один із засновників партії Зелених України та в 1992 році був обраний її головою. 1989 року вперше на альтеративній основі обраний народним депутатом СРСР по 504 в.о. (м.Чернівці та Глибоцький р-н). Був активним членом опозиційної Міжрегіональної депутатської групи Д.Сахарова та Народної Ради у Верховній Раді УРСР. Сандуляк Л.І. - співавтор разом із Левком Лук’яненком тексту Акту проголошення Незалежності України, Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.
Леонтій Іванович Сандуляк народився 8 березня 1937 року у с. Козиряни Кельменецького району Чернівецької області. Сандуляк Л.І. закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1960 році. Доктор медичних наук професор Л.Сандуляк започаткував новий науковий напрямок ендокринології, а саме: вивчення ролі еритроцитів, як депо та універсальної транспортної системи біологічно–активних речовин, в тому числі гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації. Відкрив раніше невідому властивість еритроцитів депонувати та трансформувати інсулін.
Леонтій Іванович підтримав революцію Гідності 2013-2014 років, постійно займає активну громадянську патріотичну позицію. У даний час очолює Топонімічну комісію при Бориспільській міській раді та на громадських засадах «Вечірній університет здоров’я та українознавства» в місті Борисполі. Здійснював викладацьку роботу як професор кафедри педагогіки психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Громадська і професійна робота Сандуляка Леонтія Івановича в цей тривожний час напрямлена на патріотичне виховання студентів, слухачів, громадян задля зміцнення української нації і державності.
В даний час Сандуляк Леонтій Іванович проживає на Київщині.
В.Бойчук,
учасник національно-визвольного руху 90-х років