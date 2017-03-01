До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича

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Новини
14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

13:33
06 березня

З початку 2017 року на території міста Чернівці виникло 39 пожеж

13:04
06 березня

У Чернівцях боротимуться з отруйним борщівником Сосновського

12:29
06 березня

Податкові витрати нотаріусів

12:27
06 березня

До 16 березня податкові накладні реєструються за старою формою!

12:24
06 березня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

12:23
06 березня

Цього року пеня, яка нараховується платником самостійно, визначається з розрахунку 100% облікової ставки НБУ

11:37
06 березня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 11 пожеж

11:14
06 березня

Продаж одного легковика не оподатковується

11:12
06 березня

Щоб стати „спрощенцем” – подайте заяву до 16 березня

11:06
06 березня

Заощадження чернівчан поповнили держбюджет на 3,8 млн. гривень

11:02
06 березня

Завдяки "тривожній" кнопці оперативно затримали озброєного чернівчанина

11:00
06 березня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
7 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про роботу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації у 2016 році".
7 березня о 14.00
У 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг начальника КП "Чернівціводоканал" Сергія Дзезика
9 березня о 11.00
на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».
9 березня о 12.30
Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка.
9 березня о 15.00
у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти».
Програма заходу
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича

Сьогодні, 13:11 / Коментарів: 0
До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія ІвановичаЛеонтій Іванович САНДУЛЯК є одним із засновників Народного Руху України та перший голова його Чернівецької крайової організації, один із засновників Української екологічної асоціації «Зелений світ» та був його співголовою.

Леонтій Іванович активний будівничий посттоталітарного суспільства, очолив неформальний рух нових альтернативних до комуністичних громадських організацій на Буковині. У часи так званої перебудови очолив громадську організацію «Зелений світ Буковини»; один із засновників партії Зелених України та в 1992 році був обраний її головою. 1989 року вперше на альтеративній основі обраний народним депутатом СРСР по 504 в.о. (м.Чернівці та Глибоцький р-н). Був активним членом опозиційної Міжрегіональної депутатської групи Д.Сахарова та Народної Ради у Верховній Раді УРСР. Сандуляк Л.І. - співавтор разом із Левком Лук’яненком тексту Акту проголошення Незалежності України, Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.

До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича

До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича

До 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія Івановича


Леонтій Іванович Сандуляк народився 8 березня 1937 року у с. Козиряни Кельменецького району Чернівецької області. Сандуляк Л.І. закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1960 році. Доктор медичних наук професор Л.Сандуляк започаткував новий науковий напрямок ендокринології, а саме: вивчення ролі еритроцитів, як депо та універсальної транспортної системи біологічно–активних речовин, в тому числі гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації. Відкрив раніше невідому властивість еритроцитів депонувати та трансформувати інсулін.

Леонтій Іванович підтримав революцію Гідності 2013-2014 років, постійно займає активну громадянську патріотичну позицію. У даний час очолює Топонімічну комісію при Бориспільській міській раді та на громадських засадах «Вечірній університет здоров’я та українознавства» в місті Борисполі. Здійснював викладацьку роботу як професор кафедри педагогіки психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Громадська і професійна робота Сандуляка Леонтія Івановича в цей тривожний час напрямлена на патріотичне виховання студентів, слухачів, громадян задля зміцнення української нації і державності.
В даний час Сандуляк Леонтій Іванович проживає на Київщині.

В.Бойчук,
учасник національно-визвольного руху 90-х років
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