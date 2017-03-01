7-8 березня у Чернівцях не буде води

УВАГА! ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!
У зв’язку з аварійною ситуацією на ділянці магістрального водогону в с. Біла подача води буде здійснюватись 07.03.2017 року та 08.03.2017 року з 07:00 год. до 09:00 год. та з 20:00 год. до 22:00 год.
Подача води буде відсутня:
з 22:00 год. 06.03.2017 року до 07:00 год. 07.03.2017 року
з 09:00 год. 07.03.2017 року до 20:00 год. 07.03.2017 року
з 22:00 год. 07.03.2017 року до 07:00 год. 08.03.2017 року
з 09:00 год. 08.03.2017 року до 20:00 год. 08.03.2017 року
Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.
Місця підвозу води автоцистернами наступні:
1.Щербанюка, 43-45; Достоєвського,2 з 12:00
2.Суворова, Кутузова --- до 14:00
3.Аксеніна --- після 14:00
4.Проспект Незалежності, 88—92А з 12:00
5.Південно-Кільцева, 19—31 з 12:00
6.Бульвар Героїв Крут з 12:00
7.Садова, Першотравнева, Бр. Руснаків з 12:00
8. Руська, 219 з 12:00
9.Руська, 231—235. з 12:00
Графік водопостачання на 09.03.2017 року буде оголошений додатково.