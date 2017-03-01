За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

6 березня у с. Мілієве Вижницького району сталася пожежа у господарській будівлі. Як виявилося, напередодні господар спалював сміття неподалік господарської будівлі. Поривами вітру вогонь перекинувся на будівлю та спричинив займання. Оскільки всередині приміщення зберігалися сухі дрова, вогонь швидко поширився по господарській будівлі та перекинувся далі на літню кухню. Помітивши пожежу, господар спочатку почав самотужки її гасити, в результаті чого був травмований – отримав опіки ноги ІІ ступеня. Після цього власники повідомили про пожежу рятувальників. За викликом на місце події було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 4 м. Вижниці та місцеву пожежну охорону с. Іспас, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті вогнем було знищено запаси дров, пошкоджено покриття літньої кухні, завдяки діям рятувальників врятовано дві будівлі – господарську та літню кухню. Чоловіка із опіками було госпіталізовано до Вижницької центральної районної лікарні.
У м. Кіцмань горіла суха трава на присадибній ділянці приватного домогосподарства. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Пожежу помітили сусіди та зателефонували до Служби порятунку. На момент приїзду рятувальників вогонь поширився на площу 0,5 га та становив загрозу перекидання на житловий будинок. Вогнеборці з м. Кіцманя ліквідували пожежу, запобігши її подальшому розповсюдженню та врятувавши від вогню житловий будинок. У результаті пожежі знищено суху траву.
Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області, загалом за попередню добу внаслідок загорання сухої трави виникло 6 пожеж. Окрім Кіцманя, такі пожежі сталися у Заставнівському районі, містах Сокиряни та Чернівці.