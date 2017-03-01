Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

У прямому ефірі радіопередачі «Точка дотику», що транслювалася на місцевому радіо «Буковина», перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Ольга Кривуля розповіла про важливість легального працевлаштування, що є запорукою стабільного майбутнього.
– Цьогоріч відбулося підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Такі законодавчі зміни мають позитивно вплинути на фінансовий стан працівників при дотриманні роботодавцями вимог чинного законодавства. У випадку, якщо виплата зарплати не буде легалізована, або здійснюватиметься без дотримання вимог законодавства, роботодавець нестиме матеріальну та адміністративну відповідальність, а найманий працівник буде позбавлений права на зарахування страхового стажу. Адже зарплата «в конверті» не тільки зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів, а й послаблює соціальний захист самих працівників, – повідомила Ольга Кривуля.
Зазначила, що для подолання такого явища, як тіньова зайнятість, фахівці Фонду в області активно співпрацюють з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, соціальними партнерами, громадськими організаціями та Державною виконавчою службою. За результатами спільної роботи з початку року легалізовано 525 робочих місць та донараховано майже 370 тис. грн. єдиного внеску.
Під кінець радіопередачі Ольга Кривуля звернулася до буковинців із проханням подбати про своє майбутнє: роботодавців – не допускати «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, а найманих працівників – наполягати на укладенні трудових угод, не погоджуватись працювати за «винагороду у конверті»