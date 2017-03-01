Як розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германюк, упродовж двох місяців 2017-го року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 1,2 млн. грн. податку, що на 822,7 тис. грн., або майже упівтора рази більше, ніж торік.
Практично всі 100% надходжень сплачені підприємствами – платниками податку на нерухомість. Громадяни, зазвичай, сплачують даний податок улітку, після вручення їм податкового повідомлення-рішення.
Нагадаємо, що юридичні особи у 2017 році сплачують податок за поточний 2017 рік, а фізичні – за минулий 2016 рік, із застосуванням минулорічних ставок і пільг.