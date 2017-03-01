На Буковині засудили нечесного поліцейського

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника Сторожинецького відділу ГУНП в області за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України (підбурювання до давання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений підбурив двох громадян до надання неправомірної вигоди слідчим та керівництву Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в області за позитивне вирішення питання про закриття кримінальних проваджень, а отримані кошти в сумі 1000 доларів США шахрайським шляхом привласнив.
Нагадаємо, 10.10.2016 слідчі обласної прокуратури, спільно із співробітниками Управління внутрішньої безпеки у Чернівецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та працівниками Головного управління Національної поліції, затримали зловмисника під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 600 доларів США.