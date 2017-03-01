Ексклюзивна концертна програма у Чернівцях, присвячена 203-й річниці від дня народження Тараса Шевченка та 175-й річниці від дня народження Миколи Лисенка!
У програмі концерту вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка. Серед них «Заповіт» великого українського композитора Василя Барвінського. Твір, який було знищено радянським режимом і відновлено завдяки матеріалам, віднайденим за кордоном.
Прекрасні музичні відкриття у виконанні:
Солістів:
Богдана Зайцева-Чебан (сопрано)
Світлана Дейбук (мецо сопрано)
Володимир Фісюк (тенор)
Ігор Раца (баритон)
Василь Мельничук (бас),
Академічного камерного хору «Чернівці» Чернівецької облфілармонії
(художній керівник – Надія Селезньова),
Камерного хору Тернопільської облфілармонії
(художній керівник – народний артист України Богдан Іваноньків),
Академічного симфонічного оркестру Чернівецької облфілармонії
(художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Йосип Созанський).
Диригент – заслужений діяч мистецтв України Андрій Савчук (м.Київ)
Ще ніколи у Чернівцях не звучало стільки музичних творів на слова Тараса Шевченка!
11 березня 2017 р. Зал філармонії початок о 18.30