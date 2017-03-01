Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця на користь Чернівецької міської ради заборгованості за договором оренди землі - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що у 2010 році Чернівецька міська рада передала в платне користування фізичній особі - підприємцю земельну ділянку площею 0,1956 га.
Проте, упродовж 2015-2016 років орендар свої зобов’язання щодо своєчасної сплати орендної плати належним чином не виконував, а саме не здійснював оплату за користування земельною ділянкою в повному обсязі, внаслідок чого утворилася заборгованість в розмірі понад 100 тис. грн.
Суд задовольнив позовні вимоги керівника місцевої прокуратури та зобов’язав підприємця погасити вказаний борг.