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Новини
14:26
07 березня

Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Буковині складає 45%

14:24
07 березня

У Чернівцях відбудеться нагородження переможців ІІ-го Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка)

13:21
07 березня

У Чернівецькому художньому музеї - «Тараса Шевченка вшановують діти»

11:23
07 березня

7-8 березня у Чернівцях не буде води

11:15
07 березня

У Чернівцях відбудеться YOGA ART WEEKEND

11:07
07 березня

За останні дні на Буковині виникло 7 пожеж, на одній з яких травмовано людину

11:01
07 березня

Буковинців закликають не погоджуватись на «винагороду у конверті»

10:50
07 березня

Бізнес-нерухомість додала до бюджету Чернівців 1,2 млн. гривень

10:45
07 березня

На Буковині засудили нечесного поліцейського

16:41
06 березня

Вперше у Чернівцях прозвучать кантати на слова Тараса Шевченка

15:55
06 березня

Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

15:04
06 березня

Розмежування понять «біженець» та «переселенець»

14:09
06 березня

Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

13:33
06 березня

З початку 2017 року на території міста Чернівці виникло 39 пожеж

13:04
06 березня

У Чернівцях боротимуться з отруйним борщівником Сосновського

12:29
06 березня

Податкові витрати нотаріусів

12:27
06 березня

До 16 березня податкові накладні реєструються за старою формою!

12:24
06 березня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

12:23
06 березня

Цього року пеня, яка нараховується платником самостійно, визначається з розрахунку 100% облікової ставки НБУ

11:37
06 березня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 11 пожеж

11:14
06 березня

Продаж одного легковика не оподатковується

11:12
06 березня

Щоб стати „спрощенцем” – подайте заяву до 16 березня

11:06
06 березня

Заощадження чернівчан поповнили держбюджет на 3,8 млн. гривень

11:02
06 березня

Завдяки "тривожній" кнопці оперативно затримали озброєного чернівчанина

11:00
06 березня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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7 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про роботу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації у 2016 році".
7 березня о 14.00
У 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг начальника КП "Чернівціводоканал" Сергія Дзезика
9 березня о 11.00
на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».
9 березня о 12.30
Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка.
9 березня о 15.00
у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти».
Програма заходу
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.

Вчора, 15:55 / Коментарів: 0
Завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 100 тис. грн.Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця на користь Чернівецької міської ради заборгованості за договором оренди землі - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що у 2010 році Чернівецька міська рада передала в платне користування фізичній особі - підприємцю земельну ділянку площею 0,1956 га.

Проте, упродовж 2015-2016 років орендар свої зобов’язання щодо своєчасної сплати орендної плати належним чином не виконував, а саме не здійснював оплату за користування земельною ділянкою в повному обсязі, внаслідок чого утворилася заборгованість в розмірі понад 100 тис. грн.

Суд задовольнив позовні вимоги керівника місцевої прокуратури та зобов’язав підприємця погасити вказаний борг.



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