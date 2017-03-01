На Буковині визначили переможців Чемпіонату області з шахів серед жінок

З 26 лютого по 04 березня на Буковині тривав чемпіонат області з шахів серед жінок. У суботу, 04 березня, у клубі «Біла тура» відбулося закриття змагання та нагородження переможців.
Загалом у турнірі взяли участь 11 шахісток. Наймолодшою учасницею змагань стала десятирічна Світлана Білич.Перше місце посіла Любов Михальчук з Чернівців
, яка набрала 6 очок із 7 можливих. Друга
сходинка дісталася Ользі Попадюк
(Чернівці) – 6. Трійку кращих замкнула Ірина Чурюк
(Сторожинець) – 4,5 - повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.