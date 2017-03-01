Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим станом

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про роботу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації у 2016 році".

У 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг начальника КП "Чернівціводоканал" Сергія Дзезика

на Центральній площі міста Чернівці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка та урочистості, присвячені 203 річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Об 11.45 в кінотеатрі «Чернівці» - демонстрація кінострічки «Сон».

Чернівецьке обласне об’єднання «Майдан» запрошує на Центральний Майдан Чернівців для вшанування пам`яті Тараса Шевченка .

у Чернівецькому художньому музеї відбудеться масовий захід «Т.Шевченка вшановують діти» .

Програма заходу

в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

