Завдяки поліції батько знайшов сина, якого шукав вже два дні

В п'ятницю на вул. Воробкевича інспектори виявили чоловіка, який виглядав розгублено. Під час спілкування з патрульними він не міг пригадати ані свого імені, ані адреси проживання. Про це повідомляє Патрульна поліція Чернівців.
Охоронці порядку помітили в громадянина мобільний телефон, за допомогою якого з’ясували контактний номер його батька.
Як повідомив чоловік, він шукає сина вже другий день.
За словами чоловіка, у його сина психічні розлади і він вже не вперше зникає з дому.
Знайденого чоловіка патрульні доставили у лікувальний заклад.