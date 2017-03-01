З початку 2017 року на території міста Чернівці виникло 39 пожеж. Внаслідок яких загинуло 3 особи.
Основними причинами загорань є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, необережне поводження з вогнем, порушення правил при експлуатації електромереж та електроприладів тощо. На жаль, саме через власну безпечність люди зазнають великих матеріальних збитків, залишаються без майна та без даху над головою. Часто пожежі закінчуються трагічно, особливо, коли винуватці перебувають у нетверезому стані.
Саме тому Чернівецький міський відділ ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
не паліть у ліжку;
використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електробігрівачі;
слідкуйте за станом та справністю електромережі;
не залишайте без нагляду увімкненими в електромережу обігрівальні прилади, телевізори, праски у разі виходу з приміщень;
намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Майже кожній пожежі можна запобігти!
Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та особистої безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.
Колодрівський В.В.,
начальник
Чернівецького міського відділу
Управління ДСНС України
у Чернівецькій області