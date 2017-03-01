Москаль про Насіророва: "Це ганьба України"

Моя думка про Насірова давно відома, я завжди оцінював діяльність цього персонажа відверто й прямолінійно.
Кажу прямо й зараз – уряд міг підібрати кращу кандидатуру на виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби, поки туди не поставлять повноцінного, нормального керівника.
ДФС має керувати людина, яка думає про державний бюджет, а не свої кишені. Бо те, що відбувається в цій службі зараз, – це ганьба України перед усією Європою. Кажу це, як керівник Закарпатської області, яка межує з чотирма країнами Євросоюзу й має 18 міжнародних контрольно-пропускних пунктів.
На українській митниці давно пора навести порядок, бо зараз «митник» асоціюється в людей із «хабарником, здирником, корупціонером і контрабандистом» разом узятими. Але заміна Насірова на Продана (хай і тимчасово) нічого не дасть.
Це все одно, що міняти шило на мило!