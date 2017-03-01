Насірова каструють?

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:32
03 березня

Дотації сільгоспвиробникам у 2017 році

14:50
03 березня

Соцвиплати переселенцям

14:03
03 березня

Головного інспектора архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області затримали за хабар

12:31
03 березня

Буковинці за послуги ЖКГ у січні сплатили лише половину від нарахованого

12:14
03 березня

Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

12:13
03 березня

Увага: зміни до податкової декларації екологічного податку

12:10
03 березня

У Чернівцях на пожежі врятовано людину

12:07
03 березня

На городі буковинця виявили снаряд І Світової війни

11:27
03 березня

Один з проектів Бюджету ініціатив чернівчан починає працювати

11:23
03 березня

Держслужбовці можуть отримати довідку про доходи в Електронному кабінеті

11:21
03 березня

За нежитлову нерухомість чернівчани платитимуть по 13,78 грн.

11:21
03 березня

Автори книг про Чернівці отримають з бюджету 250 тисяч гривень

11:21
03 березня

Економічний ефект від кампанії декларування у Чернівцях – майже 2 мільйони

11:19
03 березня

На Буковині прикордонники затримали вантажівку з прихованими цигарками

11:00
03 березня

У Чернівцях влаштують «Свято конячки Марти»

10:56
03 березня

Буковинців попереджають про небезпеку спалювання сухої трави

10:52
03 березня

Шедевр англійської письменниці на сцені Чернівецького театру

15:37
02 березня

Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

15:33
02 березня

Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
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Що, Де, Коли
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4 березня з 12.00
громадськими організаціями (Центр громадської активності «Синергія», клуб «Успішна пані Чернівці», «Буковинська медична громада», Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області, інші) планується проведення інформаційно-просвітницької акції ЧиЄсвято або «Свято конячки Марти».
Під час акції заплановано проїзд учасниць в кареті, запряженій парою коней (гужовий транспорт) по маршруту:
старт 12.00. - перехрестя вул. Хотинської і Калинівської,
далі вул. Хотинська – вул. Гагаріна – вул. Головна – пр. Незалежності – вул. Червоноармійська – пл. Соборна – вул. Івана Франка – пл. Центральна (13.30 – 14.00).
На центральній площі, біля пам’ятника Т.Шевченка відбудеться флеш-моб «Жінки за жінок».
6 березня о 13:00
у фойє Чернівецького академічного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської (2-й поверх) відбудеться прес-конференція присвячена прем’єрі вистави «Слуги і сніг» Айріс Мердок, гастролям театру з виставою «Земля» за О.Кобилянською містами Луцьк та Рівне, а також планам театру до кінця 86-го театрального сезону та іншим новинам театру.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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Насірова каструють?

Сьогодні, 15:45 / Коментарів: 0
Насірова каструють?Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Стан здоров'я "рішучого реформатора", глави фіскальної служби України, Романа Насірова різко погіршився.
Його госпіталізовано і зараз Роману Насірову роблять операцію. Не відомо яку саме, можливо кастрацію, а може обрізання перед втечею в Ізраїль?
Пов'язане це з тим, що Кабінет міністрів України усунув пана Насірова від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби.
Зроблено це зв'язку з початком розслідування за підозрою Романа Насірова в корупції і шахрайствах, зловживанні службового становищі, хабарництві...
"Ми за те, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, відкритим і ефективним. Якщо людина винна, то він повинен бути покараний, якщо він не винен, то повинен бути виправданий. Але тут тільки питання часу і ефективності слідчих дій" - сказав на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Підозру Насірову вручило НАБУ.
Добра справа, але запізніла
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