Насірова каструють?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Стан здоров'я "рішучого реформатора", глави фіскальної служби України, Романа Насірова різко погіршився.
Його госпіталізовано і зараз Роману Насірову роблять операцію. Не відомо яку саме, можливо кастрацію, а може обрізання перед втечею в Ізраїль?
Пов'язане це з тим, що Кабінет міністрів України усунув пана Насірова від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби.
Зроблено це зв'язку з початком розслідування за підозрою Романа Насірова в корупції і шахрайствах, зловживанні службового становищі, хабарництві...
"Ми за те, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, відкритим і ефективним. Якщо людина винна, то він повинен бути покараний, якщо він не винен, то повинен бути виправданий. Але тут тільки питання часу і ефективності слідчих дій" - сказав на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Підозру Насірову вручило НАБУ.
Добра справа, але запізніла