Насірову зробили операцію – адвокат

Адвокат голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександр Мірошник заявляє, що його підзахисного прооперували.
Про це адвокат заявив у коментарі журналістам біля столичної лікарні "Феофанія", де перебуває Насіров, повідомляє УНІАН.
"Його прооперували. Зараз він перебуває без свідомості", – сказав адвокат.
При цьому він зазначив, що хвороба в Насірова була раніше, і вона не пов'язана з кримінальним переслідуванням.
Також адвокат учергове наголосив, що його підзахисному незаконним чином із порушенням норм Кримінального процесуального кодексу намагалися вручити підозру.
Як відомо, пізно ввечері 2 березня після серії обшуків, проведених співробітниками Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ГФС, детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру, хоча йому було зле.
Обшуки в Насірова вдома удинку й на місці роботи закінчилися в 5 ранки.
Детективи НАБУ заявляють, що затримали Насірова. Вони чергують біля його палати в "Феофанії".
Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України (зловживання службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків).
Слідство вважає, що Насіров впродовж 2015-2016 років в інтересах депутата Олександра Онищенка особисто доручив дати безпідставну розстрочку податкового боргу товариствам з обмеженою відповідальністю "Фірма "Хас", "Карпатнадраінвест" і "Надра Геоцентр" – і завдав державі збиток у майже 2 млрд грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує просити суд про утримання Насірова під вартою й відсторонення його від посади голови Фіскальної служби.