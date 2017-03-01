Сокирянський Василь Козак проти Аграрної партії України

Зараз у Львові проходить великий форум аграріїв Західної України. На ньому презентують програму АПУ. Аграрії виступають проти продажу землі в Україні до того часу, поки не будуть створені необхідні умови, аби власником на ній міг стати той, хто на ній працює, живе і береже її.
З Буковини на форум приїхала чимала делегація, яка складається з більше ніж 50 аграріїв. Делегати були щиро здивовані, коли побачили, що серед них нема Василя Козака, голови Сокирняської райради.
Як з’ясувалося, Козак уже шукає політичного притулку серед інших партій. Він спробував повернутися до ВО «Батьківщина», звідки раніше з ганьбою був вигнаний, хотів і до Саакашвілі прибитися, і до БПП «Солідарність» і до Мураєва «За життя», і до «Нашого краю», і до «Відродження. І навіть уже готовий, мабуть, знову йти на службу партії регіонів. Але нікуди його не беруть. Бо поганий він і нечесний.
Також Козак заборонив їхати до Львова аграріям Сокирянщини. Таким чином він себе протиставив Аграрній партії України і оголосив їй відкриту війну.
Хто переможе у цій війні? Покаже ЧАС