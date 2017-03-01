Екс-керівнику ДУС оголосили про підозру: в домі знайшли 1 млн євро

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Екс-керівнику ДУС оголосили про підозру, в нього знайшли 1 млн євро
2 березня прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.
За його словами "у ході досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн. євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства".
Він додав, що Тарасюку у п'ятнию буде обрано запобіжний захід.