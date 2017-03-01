Соцвиплати переселенцям

Соцвиплати – це пенсії, субсидії, пільги, довічні державні стипендії, щомісячна допомога переселенцям, допомога через народження дитини, допомога матерям-одиначкам, допомога під час вагітності та пологів, допомога на поховання та інше – тобто вся та допомога, яка надається державою у вигляді грошових сум.



Призначення або відновлення соціальних допомог відбувається після подання заяви переселенцем в органи соцзахисту, а також перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи. Перевірку проводять упродовж 15 днів після подання переселенцем відповідної заяви.

Перевіряльники складуть «Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї». Такий акт за підсумками перевірки має бути підписаний усіма повнолітніми членами сім’ї переселенців і представниками комісії .



Далі відбувається ось що: співробітники органу соціального захисту роблять подання про призначення або відмову в призначенні (відновленні) соцвиплат, і подають його разом з актом обстеження матеріально-побутових умов сім’ї спеціальній комісії з питань призначення (відновлення) соцвиплат. Такі комісії створюютьсяі місцевими органами влади.



Після цього комісія упродовж п’яти робочих днів розглядає документи, і приймає рішення про призначення (поновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) соцвиплат.



У яких випадках комісія може відмовити в призначенні виплат? Підстави відмови залежать від конкретного виду соціальних виплат, по призначення яких переселенець звернувся. Крім цього, відмовити можуть і в разі відсутності переселенця за фактичним місцем проживання/реєстрації на момент проведення перевірки. Як показує практика, це є основною причиною, через яку не призначають або припиняють виплати переселенцям. У разі відмови в оформленні виплат переселенець має право оскаржити це рішення в суді.



Наступного дня після прийняття рішення про призначення виплат або про відмову в призначенні, комісія направляє своє рішення до органів соцзахисту і в орган, який здійснює виплати за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.



Якщо ж комісією прийнято позитивне рішення, то орган соціального захисту і орган, який здійснює виплати, зобов’язані призначити виплату грошей переселенцю з місяця подання заяви, а також провести виплату заборгованості за сумами, недоотриманими за минулий час.



Галина ПШЕНИЧКО

головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів

управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи

та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

